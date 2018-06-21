Наличный доллар в четверг упал до 26,41 гривен

Наличный евро упал еще на девять копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,41 гривен, а евро можно купить по 30,78 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,50 - 26,28, продажи 26,15 - 26,55 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,1697, продажи - 26,4141 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,00 - 30,64, продажи - 30,50 - 31,35 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,2218, продажи - 30,7808 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 - 4,090, продажи - 4,000 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,685, продажи 4,249 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 20 июня 2018 года, наличный доллар набрал шесть копеек. Наличный евро потерял две копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,21 гривен, а евро можно было купить по 30,87 гривен.