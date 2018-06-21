03:00 21.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Между Украиной и Латвией заметно вырос товарооборот

Между Украиной и Латвией заметно вырос товарооборот, в частности в первом квартале 2018 года - почти на 40 процентов. Об этом на совместной пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Между Украиной и Латвией заметно вырос товарооборот

Отмечается, что между Латвией и Украиной заметно вырос товарооборот. В первом квартале 2018 года он поднялся почти на 40 процентов.

В данное время украинское правительство продолжает работать над тем, чтобы инвесторы могли воспользоваться такой динамикой.

По словам Климкина, на встрече были обсуждены и другие вопросы.

"Мы работаем над тем, чтобы наши инвесторы и латвийские инвесторы достигли договоренностей в сфере экономики", - добавил он.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в вопросе введения миротворческой миссии на Донбассе прогресса пока не наблюдается. Вместе с тем министр отметил, что сейчас хотя бы начали серьезно обсуждать этот вопрос.


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