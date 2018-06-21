12:57 21.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман считает сотрудничество с МВФ вынужденной мерой

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом является вынужденной мерой.

Гройсман считает сотрудничество с МВФ вынужденной мерой

Это необходимо для оздоровления экономики и стабилизации в стране. Об это в четверг, 21 июня, заявил журналистам премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, без сотрудничества с Фондом Украина не сможет обеспечивать стабильность национальной экономики.

Глава правительства уверен, что для обеспечения стабильности Украине необходим доступ к внешним ресурсам - для перекредитования, для уменьшения процентов на обслуживание тех долгов, которые были взяты в предыдущие периоды. А что нам сегодня делать?, - задався вопросом Гройсман, пояснив, что сотрудничество с МВФ необходимо также для того, чтобы было время на выполнение задачи обеспечить рост экономики на уровне 5-7% в год, что позволит Украине спокойно обслуживать долги и развиваться.

Напомним, текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 миллиардов долларов, из которых Украина уже получила 8,7 миллиардов долларов, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году правительство и НБУ рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 миллиардов долларов.

Как сообщал УРА-Информ, глава НБУ Яков Смолий уверен, что Украина может справиться с выплатами по долгу и без внешнего финансирования. По его словам, объем международных резервов Украины является достаточным, чтобы пройти через период пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года и без внешнего финансирования.


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