19:26 21.06.2018 | Экономика | Новости
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Германия намерена выдать Иордании многомиллионный кредит

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время визита в Амман объявила о выделении Иордании кредита в размере 100 млн долларов.

Германия намерена выдать Иордании многомиллионный кредит

Отмечается, что этот транш должен способствовать проведению в стране реформ, на которых настаивает Международный валютный фонд. Средства перечисляются в рамках пакета помощи на сумму в 384 млн евро, предназначенного для проектов развития, гуманитарных и образовательных программ в регионе.

Кроме того, вскоре Меркель отправится с визитом в Ливан и Иорданию.

В ходе встречи с королем Иордании Абдаллой II Меркель подтвердила приверженность тому, чтобы Германия оставалась "открытой страной". В то же время она подчеркнула, что миграционные потоки должны регулироваться и быть управляемыми.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Украина может получить пятый транш кредита Международного валютного фонда уже в сентябре. Об этом в интервью украинским журналистам рассказал председатель Национального банка Украины Яков Смолий.


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