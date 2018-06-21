Германия намерена выдать Иордании многомиллионный кредит

Отмечается, что этот транш должен способствовать проведению в стране реформ, на которых настаивает Международный валютный фонд. Средства перечисляются в рамках пакета помощи на сумму в 384 млн евро, предназначенного для проектов развития, гуманитарных и образовательных программ в регионе.

Кроме того, вскоре Меркель отправится с визитом в Ливан и Иорданию.

В ходе встречи с королем Иордании Абдаллой II Меркель подтвердила приверженность тому, чтобы Германия оставалась "открытой страной". В то же время она подчеркнула, что миграционные потоки должны регулироваться и быть управляемыми.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Украина может получить пятый транш кредита Международного валютного фонда уже в сентябре. Об этом в интервью украинским журналистам рассказал председатель Национального банка Украины Яков Смолий.