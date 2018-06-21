ЕС призывает США не провоцировать торговую войну между континентами

Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем считает, что введенные американской администрацией пошлины и акцизы противоречат правилам Всемирной торговой организации, также основным принципам фритрейдерской политики.

"Мы всегда открыты для переговоров с США. Весь ЕС основан на идее диалога", - отмечает Мальстрем.

Напомним, что глава американского государства Дональд Трамп одобрил введение пошлин на импорт китайских товаров и европейских на сумму около 53 млрд долларов. Соответствующие решение лидер США принял несмотря на ранее достигнутые соглашения с Пекином и Евросоюзом о ведении свободной торговли.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Европейская комиссия приняла постановление, согласно которому вводятся дополнительные пошлины на импорт из Соединенных Штатов Америки товаров на сумму 2,8 миллиардов евро. Такие меры приняты в ответ на торговые пошлины США на сталь и алюминий. Как сказано в заявлении Еврокомиссии, меры вступят в силу в пятницу 22 июня.