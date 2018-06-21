12:10 21.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: "Нельзя ставить сотрудничество с МВФ, как самоцель", — А. Кинах

По самым скромным подсчетам, до 2022 года Украина должна заплатить около 29 млрд долларов по своим государственным внешним долгам. И все понимают, что в таких условиях приостановка программы Международного валютного фонда – это приближение страны к очень тяжелым финансовым последствиям – рассказал  в интервью телеканалу "Первый Деловой" глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

Эксклюзив:

Также он поделился своим видением — как именно нужно использовать сотрудничество с МВФ

"Когда у страны есть программа сотрудничества с МВФ – это очень серьезный сигнал для инвесторов, что с этой страной можно работать. Что есть какие-то прогнозные результаты, более-менее стабильный прогноз по развитию. Но никогда нельзя ставить сотрудничество с МВФ, как самоцель. Взять новый транш кредита и превратить это в национальный праздник. И увеличить свой государственный долг. Сотрудничество с МВФ нужно прежде всего направлять на то, чтобы использовать ресурсы для модернизации экономики, повышения конкурентоспособности, создания новых рабочих мест, поддержки предпринимательства. И возвращать долги не за счет новых долгов, а за счет тех результатов, которые дает более эффективная и конкурентоспособная экономика", — отметил А.Кинах.


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