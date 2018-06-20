В Украине упали цены на продукты из потребительской корзины

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Стоит отметить, что наибольше упала цена на яйца, которые потеряли 10 процентов стоимости, сейчас цена - 24,17 грн. Также цены снизились на гречневые крупы на 8 процентов, которые в среднем по стране в мае 2018 года стоили 17,38 грн/кг. Подешевел и лук на 4,1 процента до 6,57 грн/кг, на 3,8 процентов - картофель стоимостью 7,54 грн/кг. Подешевели и мясные продукты, на 2,4 процента - сало до 68,77 грн/кг и на 1,8 процентов - куриное филе.

Почти неизменными по сравнению с апрелем остались цены на масло сливочное, масло, хлеб и муку, макаронные изделия, свинину и говядину, молоко, сыры и свеклу. При этом, увеличение цен произошло на морковь, белокочанную капусту и яблоки, что связано с сезонным фактором.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что правительство Украины планирует до конца года повысить минимальну заработную плату. Розенко надеется, что данная инициатива будет поддержана к концу текущего года, и минимальная зарплата будет составлять – 4200 грн.