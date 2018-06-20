НБУ установил "зеркальный" лимит для длинной и короткой валюты на уровне 5%

Регулятор установил "зеркальное" значение лимитов, как для длинной, так и короткой открытой валютной позиции на уровне 5%. Как сказано в сообщении, опубликованном в среду, 20 июня, на веб-сайте центробанка, инициатива утверждена решением правления НБУ №347-рш от 19 июня 2018 года "О внесении изменений в решение правление Нацбанка №184-рш от 29 марта 2018 года".

Оно вступит в силу с 1 июля 2018 года.

Таким образом, лимит общей длинной открытой валютной позиции банка повышается до 5% с 3%, лимит общей короткой открытой валютной позиции снижается до 5% с 8%.

Нацбанк также отмечает, что принятое в мае текущего года решение по корректировке значений лимитов не только не возымело негативного влияния на состояние валютного рынка, но и способствовало его стабилизации.

После изменения лимитов на фоне увеличения объемов операций на межбанковском валютном рынке, среднедневной объем продажи валюты банками в мае возрос до $10 млн с $7,6 млн в апреле. Соответственно, банки начали играть более активную роль в сглаживания колебаний обменного курса гривны за счет своей позиции, и это способствовало снижению волатильности курса гривны, - указано в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины принял решение сократить количество изношенных банкнот для утилизации на 65,5 миллионов штук. Таким образом в январе-мае 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было утилизировано 281,6 миллионов непригодных к обращению банкнот на общую сумму 20 264,2 миллионов гривен.