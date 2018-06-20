Нацбанк на среду вновь ослабил курс гривны

100 долл - 2644,6439 грн;

100 евро - 3050,3323 грн;

10 российских рублей - 4,1279 грн.

При этом регулятор установил на 20 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1087.498730;

Серебро - 14.118774;

Платина - 751.641038;

Палладий - 838.368858.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 19 июня, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2632,8987 грн;

100 евро - 3057,5853 грн;

10 российских рублей - 4,1474 грн.

Как сообща УРА-Информ, правление Национального банка Украины, действуя на основе закона "О банках и банковской деятельности", приняло решение оставить учетную ставку на планке 17% годовых.

Эксперты Национального банка Украины, проанализировав ситуацию и полученные по ней данные и приняли соответствующее решение.

При этом регулятор объяснил, что монетарные условия пока что ощутимо жесткие, чтобы предоставить падение инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе.