07:00 20.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк на среду вновь ослабил курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на среду, 20 июня 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк на среду вновь ослабил курс гривны

100 долл - 2644,6439 грн;

100 евро - 3050,3323 грн;

10 российских рублей - 4,1279 грн.

При этом регулятор установил на 20 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1087.498730;

Серебро - 14.118774;

Платина - 751.641038;

Палладий - 838.368858.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 19 июня, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2632,8987 грн;

100 евро - 3057,5853 грн;

10 российских рублей - 4,1474 грн.

Как сообща УРА-Информ, правление Национального банка Украины, действуя на основе закона "О банках и банковской деятельности", приняло решение оставить учетную ставку на планке 17% годовых.

Эксперты Национального банка Украины, проанализировав ситуацию и полученные по ней данные и приняли соответствующее решение.

При этом регулятор объяснил, что монетарные условия пока что ощутимо жесткие, чтобы предоставить падение инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе.


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