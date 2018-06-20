Миллионеры пополнили свои резервы на 70 трлн долларов

Согласно ежегодному докладу World Wealth Report, число состоятельных людей увеличились на 1,6 млн человек в прошлом году, причем три четверти новых миллионеров пришлось на Северную Америку и Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).

Количество людей, инвестируемые активы которых оцениваются как минимум в 1 млн долларов без учета основного места проживания, в Северной Америке составляет 5,66 млн HNWI, в Европе – 4,83 млн, в АТР – 6,18 млн, на Ближнем Востоке – 660 тыс., в Латинской Америке – 600 тыс., в Африке – 170 тыс.

При этом в США, Германии, Японии и Китае на конец 2017 года проживало 61,2% всех долларовых миллионеров мира.

Совокупное состояние миллионеров выросло в прошлом году во всех регионах мира, максимальный рост зафиксирован в АТР – на 14,8%, на втором месте Северная Америка – на 10,3%.

Состояние азиатских богачей оценивается в целом в 21,59 трлн долларов, североамериканских – в 19,79 трлн долларов и европейских – в 15,85 трлн долларов.

Почти треть состояния богатых граждан мира хранится в акциях (30,9%), чуть меньше – в денежных средствах и эквивалентах (27,2%), на недвижимость приходится 16,8%.

Предполагается, что к 2025 году состояние миллионеров в мире может вырасти до100 трлн долларов, прогнозирует Capgemini. Это почти втрое превысит показатель за 2006 год.

World Wealth Report использует данные из 71 страны, на долю которых приходится 98% мирового валового национального дохода и 99% капитализации глобальных фондовых рынков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине выросло количество людей, доходы которых превышают 1 млн гривен в год. Всего свои декларации о доходах подали 4063 человека, из которых 2270 плательщиков составляют граждане в возрасте от 45 лет и выше.