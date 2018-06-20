01:00 20.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Миллионеры пополнили свои резервы на 70 трлн долларов

Совокупное состояние всех долларовых миллионеров в мире выросло на 10,6 процентов в 2017 году и впервые превысило 70 трлн долларов. Соответствующие данные опубликовала международная консалтинговая компания Capgemini SA.

Миллионеры пополнили свои резервы на 70 трлн долларов

Согласно ежегодному докладу World Wealth Report, число состоятельных людей увеличились на 1,6 млн человек в прошлом году, причем три четверти новых миллионеров пришлось на Северную Америку и Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).

Количество людей, инвестируемые активы которых оцениваются как минимум в 1 млн долларов без учета основного места проживания, в Северной Америке составляет 5,66 млн HNWI, в Европе – 4,83 млн, в АТР – 6,18 млн, на Ближнем Востоке – 660 тыс., в Латинской Америке – 600 тыс., в Африке – 170 тыс.

При этом в США, Германии, Японии и Китае на конец 2017 года проживало 61,2% всех долларовых миллионеров мира.

Совокупное состояние миллионеров выросло в прошлом году во всех регионах мира, максимальный рост зафиксирован в АТР – на 14,8%, на втором месте Северная Америка – на 10,3%.

Состояние азиатских богачей оценивается в целом в 21,59 трлн долларов, североамериканских – в 19,79 трлн долларов и европейских – в 15,85 трлн долларов.

Почти треть состояния богатых граждан мира хранится в акциях (30,9%), чуть меньше – в денежных средствах и эквивалентах (27,2%), на недвижимость приходится 16,8%.

Предполагается, что к 2025 году состояние миллионеров в мире может вырасти до100 трлн долларов, прогнозирует Capgemini. Это почти втрое превысит показатель за 2006 год.

World Wealth Report использует данные из 71 страны, на долю которых приходится 98% мирового валового национального дохода и 99% капитализации глобальных фондовых рынков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине выросло количество людей, доходы которых превышают 1 млн гривен в год. Всего свои декларации о доходах подали 4063 человека, из которых 2270 плательщиков составляют граждане в возрасте от 45 лет и выше. 


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