Еврокомиссия одобрила введение ответных пошлин на товары из США с 22 июня

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Как отмечаются, соответствующие санкции позволят компенсировать потери от действий США на сумму около 6,4 млрд. долларов. Так, из этой суммы ЕС немедленно перебалансирует экспорт в размере 2,8 млрд евро. Оставшаяся ребалансировка в торговле на сумму 3,6 млрд евро будет проходить на более позднем этапе - через три года или после позитивного вывода в урегулировании споров ВТО, если это произойдет раньше.

В целом список товаров насчитывает несколько десятков позиций, включая продукцию из стали и алюминия, сельскохозяйственные товары (кукуруза, рис, клюква), продукты питания (апельсиновый сок, арахисовое масло и табачные изделия), косметику, одежду, катера, яхты и так далее.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американское правительство объявило новые пошлины на импорт 1,3 тыс. наименований товаров из Китая, объем торговли которыми составляет 50 млрд долларов.