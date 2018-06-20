15:38 20.06.2018 | Экономика | Новости
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Еврокомиссия одобрила введение ответных пошлин на товары из США с 22 июня

С 22 июня в странах Евросоюза будут действовать пошлины в размере 25% на товары американского экспорта общим объемом 2,8 млрд евро. В частности, тарифы будут введены на сталь, предметы одежды, обувь, косметику для лица, мотоциклы, яхты, бурбон, некоторые продукты и другие товары.

Еврокомиссия одобрила введение ответных пошлин на товары из США с 22 июня

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Как отмечаются, соответствующие санкции позволят компенсировать потери от действий США на сумму около 6,4 млрд. долларов. Так, из этой суммы ЕС немедленно перебалансирует экспорт в размере 2,8 млрд евро. Оставшаяся ребалансировка в торговле на сумму 3,6 млрд евро будет проходить на более позднем этапе - через три года или после позитивного вывода в урегулировании споров ВТО, если это произойдет раньше.

В целом список товаров насчитывает несколько десятков позиций, включая продукцию из стали и алюминия, сельскохозяйственные товары (кукуруза, рис, клюква), продукты питания (апельсиновый сок, арахисовое масло и табачные изделия), косметику, одежду, катера, яхты и так далее.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американское правительство объявило новые пошлины на импорт 1,3 тыс. наименований товаров из Китая, объем торговли которыми составляет 50 млрд долларов.


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