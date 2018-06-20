Доллар в обменниках набрал шесть копеек

Наличный евро потерял две копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,21 гривен, а евро можно купить по 30,87 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,50 - 26,35, продажи 26,15 - 26,70 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,2130, продажи - 26,4664 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,00 - 30,72, продажи - 30,50 - 31,35 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,2743, продажи - 30,8708 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 - 4,100, продажи - 4,000 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,679, продажи 4,236 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 19 июня 2018 года, наличный доллар в продаже повысился на восемь копеек. Наличный евро набрал 11 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,40 гривен, а евро можно было купить по 30,89 гривен.