В Раде посчитали новый акциз на авто

При этом все будет зависит от того, насколько будет показана справедливая стоимость, так как на такие автомобили ставка акцизного налога невысока, - 400-600 евро. Об этом в кулуарах парламента во вторник, 19 июня, рассказала председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Вместе с тем, по ее словам, НДС составит 20% и въездная пошлина - 10. Действительно, если бы была показана справедливая стоимость, то сумма таможенных платежей достигала бы где 2600-3000 евро. Она будет почти одинакова независимо от возраста автомобиля. Если новее автомобиль и показывать справедливую стоимость - там меньше акциз. На старше - больше акциз, но его стоимость меньше и поэтому налог на добавленную стоимость и въездного пошлина меньше, - пояснила Южанина, добавив, что с учетом всей суммы платежей, украинцы будут заинтересованы покупать новые автомобили.

Она также уверена, что такой косвенный налог, как акциз, в данном случае более справедливым. О том, что раздаются жалобы, что в любом случае, если посчитать все платежи - сумма платежей может достигать трех тысяч евро, - это так, - согласилась председатель налогового комитета.

При этом депутат заявила, что НДС на авто в Украине не отменят, ведь это не поддержит ни МВФ, ни Минфин, ни сам профильный комитет Рады.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина предложила Верховной раде одобрить законопроекты по вопросам ввоза в Украину авто на еврономерах. По словам парламентария, соответствующие проекты о новой модели акцизного налога на легковые автомобили, а также урегулировании вопроса их ввоза на таможенную территорию Украины, должны быть включены в повестку дня Рады во вторник, 19 июня.