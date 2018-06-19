В Минфине рассказали о возможности повышения минималки

Согласно словам чиновника, правительство настроено, чтобы все проводимые реформы и преобразования отражались на благосостоянии граждан.

Ранее в Украине уже подымалась заработная плата, и конечно в ведомстве хотели бы иметь такую возможность еще раз. Будет ли это реалистично – будет зависеть от того, как будет развиваться экономическая ситуация, - подытожила Маркарова.

При этом она добавила, что на сегодня можно говорить о сдержанном оптимизме.

"Бюджет выполняется, мы сможем подойти, как заложено в бюджете, к вопросу повышения, в том числе, и минимальной заработной платы", - констатировала исполняющая обязанности министра.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что правительство Украины планирует до конца года повысить минимальную заработную плату. Розенко надеется, что данная инициатива будет поддержана к концу текущего года, и минимальная зарплата будет составлять – 4200 грн.