09:17 19.06.2018 | Политика | Новости
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В Китае намерены ответить на пошлины США

Правительство Китая пообещало принять ответные меры в отношении Вашингтона, если он введет новые пошлины на китайские товары. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства коммерции Китая.

В Китае намерены ответить на пошлины США

Так, указывается, что США инициировали торговую войну и нарушили законы рынка. Если США опубликует такой список, Китаю придется принять комплексные количественные и качественные меры и нанести решительный ответный удар.

Стоит отметить, что ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил ввести новые пошлины в 10 процентов на китайские товары на сумму 200 миллиардов долларов.

Китай принял решение ввести 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований товаров, импортируемых из США, на сумму около 50 миллиардов долларов в рамках зеркального ответа на введенные ранее пошлины США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководство Китая намерено разорвать все достигнутые ранее торговые соглашения с США, если в Белом доме не откажуться от жесткой протекционистской политики. 


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