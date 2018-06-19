В июнь в Украине снизились цены на мясо и крупы

Как сообщает инфляционный барометр, курятина подешевела на 3% и стоит теперь 93,6 гривны за килограмм. В то же время свинина упала в цене на 0,4% и стоит теперь в среднем 104,2 гривен за килограмм.

Значительно подешевела говядина. Цены на этот вид мяса упали на 4,2% до 118,9 гривен за килограмм продукта.

На прошлой неделе также упали в цене крупы гречневые - на 0,4% до 20,8 гривен за килограмм, макароны - на 2,2% до 40,7 гривен за килограмм, сметана - на 0,9% до 55 3 гривен за килограмм, хлеб пшеничный - на 2,4% до 8,3 гривен за килограмм.

В то же время произошло незначительное подорожание риса - на 1,8% до 28,1 гривен за килограмм, масла - на 1,3% до 186,5 гривен за килограмм, колбас - на 1,3% до 167,9 гривен за килограмм.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, количество безработных граждан в Украине по состоянию на 1 июня сократилось на 3,3%, или на 10,8 тысяч. На данный момент безработных в стране насчитывается 316 тысяч человек. При этом процент безработных к трудоспособным гражданам в мае не изменился и составил 1,2%.