Стало известно, куда заробитчаны будут декларировать свои доходы

Как отмечает пресс-служба ведомства, много украинских граждан находится за рубежом, при этом в Украине считаются безработными. Кроме того, такие люди зачастую получают государственную субсидию и даже пособие по безработице.

В связи со сложившейся ситуацией Минсоцполитики предлагает гражданам, работающим за границей, своевременно декларировать свои доходы и платить страховые взносы в Пенсионный фонд.

В противном случае органы соцзащиты будут автоматически считать таким людям трудоспособного возраста в доход три прожиточных минимума - 5286 гривен в том случае, если они намерены пользоваться социальной помощью.

Кроме того, необходимо будет уплатить единый социальный взнос за три месяца в размере, не меньше минимального.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальный банк Украины ожидает денежных переводов от трудовых мигрантов, в сумме не менее 9,3 млрд долларов. По его словам, за январь 2018 года объем частных денежных переводов вырастет до 7,8 млрд долларов.