10:32 19.06.2018 | Экономика | Новости
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Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2019 год

Сенат Конгресса Соединенных штатов Америки во вторник, 19 июня, принял законопроект об оборонном бюджете на 2019 финансовый год.

Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2019 год

Сенаторы 85 голосами одобрили документ в размере 716 миллиардов долларов. Он направлен на усиление американских вооруженных сил.

Как сообщает Reuters, теперь законопроект должна одобрить Палата представителей, а затем обобщенную версию должны принять обе палаты Конгресса. После чего документ будет подписан президентом Дональдом Трампом.

Таким образом, на закупку вооружения, кораблей и самолетов, а также на зарплаты военным предназначены 639 миллиардов долларов, еще 69 миллиардов долларов пойдут на финансирование действующих военных кампаний США.

В законопроекте также содержится поправка о запрете продаже Турции истребителей пятого поколения F-35. Ограничения связаны с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в проекте оборонного бюджета США на 2019 год предлагается выделить 250 миллионов долларов на помощь Украине в сфере безопасности.


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