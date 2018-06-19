Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2019 год

Сенаторы 85 голосами одобрили документ в размере 716 миллиардов долларов. Он направлен на усиление американских вооруженных сил.

Как сообщает Reuters, теперь законопроект должна одобрить Палата представителей, а затем обобщенную версию должны принять обе палаты Конгресса. После чего документ будет подписан президентом Дональдом Трампом.

Таким образом, на закупку вооружения, кораблей и самолетов, а также на зарплаты военным предназначены 639 миллиардов долларов, еще 69 миллиардов долларов пойдут на финансирование действующих военных кампаний США.

В законопроекте также содержится поправка о запрете продаже Турции истребителей пятого поколения F-35. Ограничения связаны с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в проекте оборонного бюджета США на 2019 год предлагается выделить 250 миллионов долларов на помощь Украине в сфере безопасности.