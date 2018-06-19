Россия ждут решения суда по "долгу Януковича" до 1 августа - Минфин РФ

Сейчас ожидаем решения суда. У них заканчивается цикл до ухода в отпуск, в этот период должны огласить решение. Об этом во вторник, 19 июня, заявил замминистра финансов России Сергей Сторчак.

При этом он пояснил, что Апелляционный суд сначала подготовит проект вердикта, который будет роздан сторонам. Далее стороны могут предоставить свои комментарии к вердикту в письменном виде, и только после суд вынесет официальный вердикт.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Высокий суд Лондона 29 марта одобрил ускоренное рассмотрение иска России к Украине о евробондах на три миллиарда долларов.

В то же время в решении суда отсутствует окончательное решение по сути спора. Кроме того, в нем отмечается, что некоторые содержащиеся в нем определения нуждаются в уточнении, есть много важных вопросов, с которыми суд должен разобраться.