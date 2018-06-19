22:15 19.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100197101:Polishuk

Россия ждут решения суда по "долгу Януковича" до 1 августа - Минфин РФ

Вердикт Апелляционного суда Англии по делу о так называемом "долге Януковича" перед Россией в три миллиарда долларов будет вынесен до 1 августа этого года.

Россия ждут решения суда по

Сейчас ожидаем решения суда. У них заканчивается цикл до ухода в отпуск, в этот период должны огласить решение. Об этом во вторник, 19 июня, заявил замминистра финансов России Сергей Сторчак.

При этом он пояснил, что Апелляционный суд сначала подготовит проект вердикта, который будет роздан сторонам. Далее стороны могут предоставить свои комментарии к вердикту в письменном виде, и только после суд вынесет официальный вердикт.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Высокий суд Лондона 29 марта одобрил ускоренное рассмотрение иска России к Украине о евробондах на три миллиарда долларов.

В то же время в решении суда отсутствует окончательное решение по сути спора. Кроме того, в нем отмечается, что некоторые содержащиеся в нем определения нуждаются в уточнении, есть много важных вопросов, с которыми суд должен разобраться.


Поделиться
Читайте также:
 
Депутатам не хватило голосов включить в повестку дня законопроект о запуске ВАКС Рада освободила от ввозной пошлиной необходимую для ООС продукцию Нацбанк на среду вновь ослабил курс гривны Лондонский суд грозиться огромными штрафами за отказ "Газпрома" выполнять свои обязательства перед Украиной
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив