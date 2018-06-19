Рада освободила от ввозной пошлиной необходимую для ООС продукцию

Народные депутаты поддержали документ за основу и в целом 229 голосами. Согласно принятому документу предлагается внести в Таможенный кодекс Украины изменения, направленые на уменьшение расходов на приобретение ряда специальных средств индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских изделий, которые будут использоваться во время реализации мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

В пояснительной записке в законопроекту также указано, что в период ООС освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной:

специальные средства индивидуальной защиты (каски, изготовленные в соответствии с военных стандартов или технических условий, или их эквиваленты и специально предназначенные для них компоненты (то есть подшлемы, амортизаторы), изготовленные в соответствии с военных стандартов или военных условий для нужд правоохранительных органов, Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, образованных согласно законам Украины, других субъектов, которые осуществляютборьбу с терроризмом и/или участвуют в ООС);

нитки и ткани (материалы) для изготовления бронежилетов и шлемов;

лекарственные средства и медицинские изделия, которые предназначены для использования заведениями здравоохранения и участниками антитеррористической операции, лицами, участвующими в ООС, для оказания медпомощи физическим лицам, которые в период проведения АТО и/или осуществления ООС, и/или введения военного положения согласно законодательству получили ранения, контузии или иные повреждения здоровья. При этом к таким товарам из мер нетарифного регулирования внешней экономической деятельности, установленных этим Кодексом и законами Украины, применяется упрощенный порядок предоставления разовых разрешений на ввоз лекарственных средств и медицинских изделий, который утверждается Кабмином. Объемы ввоза указанных товаров определяются правительством;

лекарственные средства и медизделия без их государственной регистрации и разрешительных документов о возможности их ввоза, которые предназначены для использования заведениями здравоохранения и участниками АТО, лицами, участвующими в ООС, для оказания медпомощи физическим лицам, которые в период проведения АТО и/или ООС и/или введения военного положения согласно законодательству получили ранения, контузии или иные повреждения здоровья, по перечню и в объемах, установленных Кабмином.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада готова начать рассматривать законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины в части отмены депутатской неприкосновенности этой осенью. Об этом журналистам сообщила народный депутат от БПП Ирина Луценко.