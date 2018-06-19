12:15 19.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100197060:Polishuk

Порошенко одобрил повышение экспортной пошлины на металлолом

В понедельник вечером, 18 июня, президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает продление еще на один год действие пошлины на экспорт лома черных металлов.

Порошенко одобрил повышение экспортной пошлины на металлолом

Таким образом, документов пошлина будут действовать до 15 сентября 2019. Как сказано в законопроекте № 8226, размещенном на сайте Верховной рады, размер пошлины увеличен с 30 до 42 евро за тонну.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 17 мая текущего года Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №8226 "О внесении изменений в раздел ІІ "Заключительные и переходные положения" закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке".

По словам главы комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, новая пошлина будет действовать ориентировочно до сентября 2019 года.


Поделиться
Читайте также:
 
На Полтавщине произошло смертельная авария – ФОТО Етно-вечірка "В ніч на Купала" - ФОТО, ВИДЕО Советника главы СБУ Тандита уволили с должности "Сейчас на Донбассе очень напряженная ситуация", - Хуг
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив