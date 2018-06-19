Порошенко одобрил повышение экспортной пошлины на металлолом

Таким образом, документов пошлина будут действовать до 15 сентября 2019. Как сказано в законопроекте № 8226, размещенном на сайте Верховной рады, размер пошлины увеличен с 30 до 42 евро за тонну.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 17 мая текущего года Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №8226 "О внесении изменений в раздел ІІ "Заключительные и переходные положения" закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке".

По словам главы комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, новая пошлина будет действовать ориентировочно до сентября 2019 года.