Порошенко одобрил повышение экспортной пошлины на металлолом

В понедельник вечером, 18 июня, президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает продление еще на один год действие пошлины на экспорт лома черных металлов.
Таким образом, документов пошлина будут действовать до 15 сентября 2019. Как сказано в законопроекте № 8226, размещенном на сайте Верховной рады, размер пошлины увеличен с 30 до 42 евро за тонну.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 17 мая текущего года Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №8226 "О внесении изменений в раздел ІІ "Заключительные и переходные положения" закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке".
По словам главы комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, новая пошлина будет действовать ориентировочно до сентября 2019 года.