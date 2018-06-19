Обанкротившиеся банки задолжали НБУ 25 миллиардов гривен

При этом только за последние полгода регулятор подал в суды 35 новых исков об взыскании с неплатежеспособных банков долга на общую сумму исковых требований четыре миллиарда гривен. Об этом во вторник, 19 июня, сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, на сегодняшний день на рассмотрении в судах различных инстанций находится 89 дел с общей суммой исковых требований в размере 25 миллиардов гривен. Вместе с тем в Нацбанке отметили, что этот процесс трудно назвать быстрым из-за того, что поручители, злоупотребляя своими правами, постоянно пытаются избежать выполнения своих обязательств и затягивают рассмотрение дел в судах.

Сейчас в рамках принудительного исполнения по уже полученным решениям судов за счет заложенного имущества удовлетворены требования НБУ на сумму почти 0,5 миллиардов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в I квартале 2018 получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 969,2 миллионов гривен.