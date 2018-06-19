НКРЭКУ повысила тарифы на хранение и отбор газа из хранилищ "Укртрансгаза"

Соответствующее постановление было утверждено на сегодняшнем заседании. Таким образом, согласно документу, действующие тарифы составляют:

на закачку природного газа 32,90 гривен за тысячу кубометров;

на хранение природного газа 46,20 гривен за тысячу кубометров;

на отбор природного газа 32,90 гривен за тысячу кубометров.

Новые же тарифы составят:

на хранение природного газа 0 0,1720 гривен за тысячу кубометров в сутки;

на закачку природного газа - 64,40 гривен за тысячу кубометров в сутки;

на отбор природного газа - 67,10 гривен за тысячу кубометров в сутки.

Постановление вступает в силу 1 июля 2018 года, но не ранее дня, следующего за днем его опубликования в газете "Урядовый курьер".

Кроме того, регулятор одобрил проект Плана развития газохранилищ Оператора газохранилищ "Укртрансгаз" на 2018 - 2027 годы. Документ будет опубликован на сайте с целью дальнейшего обсуждения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в ближайшее время повышать тарифы на электроэнергию не будет. Об этом в четверг, 7 июня, сообщила новый председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко. При этом она отметила, что вопрос повышения тарифов на газ находится в сфере компетенции Кабинета министров, а не нацрегулятора. Напомним, в феврале 2015 года комиссия утвердила двухлетний график повышения тарифов на электроэнергию для населения.