НБУ решил ликвидировать банк "Юнисон"

Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте центробанка во вторник, 19 июня, в апреле 2016 года НБУ отнес банк "Юнисон" к категории неплатежеспособных в связи с непрозрачной структурой собственности.

Напомним, 8 июня 2018 года правление НБУ приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

При этом кредитное учреждение по состоянию на 1 мая имел адекватность капитала на уровне 58,73%, при нормативе – не ниже 10%.

ФГВФЛ 19 июня начал процедуру ликвидации банка, которая продлится два года - до 18 июня 2020 года. Ликвидатором назначен Андрей Федорченко.

Как сообщал УРА-Информ, на момент введения временной администрации в банк "Юнисон" в конце апреля 2016 года на счетах клиентов банка в рамках гарантированных к выплате сумм было размещено 118,9 миллионов гривен.