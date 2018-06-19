23:47 19.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ решил ликвидировать банк "Юнисон"

Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов и физических лиц принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Юнисон".

НБУ решил ликвидировать банк

Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте центробанка во вторник, 19 июня, в апреле 2016 года НБУ отнес банк "Юнисон" к категории неплатежеспособных в связи с непрозрачной структурой собственности.

Напомним, 8 июня 2018 года правление НБУ приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

При этом кредитное учреждение по состоянию на 1 мая имел адекватность капитала на уровне 58,73%, при нормативе – не ниже 10%.

ФГВФЛ 19 июня начал процедуру ликвидации банка, которая продлится два года - до 18 июня 2020 года. Ликвидатором назначен Андрей Федорченко.

Как сообщал УРА-Информ, на момент введения временной администрации в банк "Юнисон" в конце апреля 2016 года на счетах клиентов банка в рамках гарантированных к выплате сумм было размещено 118,9 миллионов гривен.


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