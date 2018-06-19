Из-за засухи урожай зерновых в Украине под угрозой

Об этом она рассказала на пресс-конференции в Киеве, 19 июня.

Общий урожай зерновых, по ее словам, тоже будет меньше, чем прошлогодний, из-за засухи, но не критично. При этом она уточнила, что информацию о прогнозе валового урожая зерновых и зернобобовых культур Укргидрометцентр предоставит в конце этого месяца.



Также агрометеоролог рассказала, что ситуация с засухой находится в динамике. Ведь если по состоянию на 10 июня в состоянии сильной засухи находилось 50% территории, то после дождей, которые прошли с 11 по 18 июня, ситуация изменилась в положительную сторону. И сегодня, сказала Адаменко, ссылаясь на экспертную оценку, в состоянии засухи - не менее 25% территории государства.

По предварительным данным, урожай зерна в Украине по итогам 2017 года составил 61,3 млн тонн при средней урожайности 42,3 ц/га, что на 7,3% меньше, чем в 2016 году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в отдельных районах южных областей Украины стартовали уборочные работы ранних зерновых и зернобобовых культур. В частности, в Николаевской области аграрии собрали 4,6 тысяч тонн ячменя с 1,8 тысяч гектаров, в Одесской - 3,8 тысяч тонн с тысячи гектаров и в Херсонской - 6,3 тысяч тонн с 2,3 тысяч гектаров.