Доля местных бюджетов составит более 50%, - Порошенко

Об этом сообщил в понедельник, 18 июня, президент Украины Петр Порошенко. При этом глава государства напомним, что во времена, когда он был народным депутатом и возглавлял парламентский бюджетный комитет, доля местных бюджетов едва превышала 30%, в 2014 - 2015 годах была 45%.

В этом году, отметил Порошенко, доля местных налогов и сборов в собственных доходах местных бюджетов составит, по прогнозу, 30%. Он также подчеркнул, что от 2014 года и до сих пор, государственная поддержка на развитие территориальных общин и развитие их инфраструктуры выросла в 39 раз.

Вместе с тем президент отметил, что благодаря изменениям в налоговое и бюджетное законодательство, поступления в общий фонд местных бюджетов за январь-май текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 24%. При этом в 665 территориальных общинах такой прирост в среднем составил 65%.

Объединенные территориальные общины получили статус городов областного подчинения и в отличие от других, органы местного самоуправления и объединенных территориальных общин, кроме собственных доходов, направления получают в свои бюджеты финансовые ресурсы в виде трансферта из государственного бюджета. 665 объединенных территориальных общин уже сейчас находятся в прямых межбюджетных отношениях с государственным бюджетом Украины, - отметил президент, добавив, что согласно плану перспективного развития добровольного формирования общин, предусмотрено создание 1,2 тысяч таких общин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Минфине заверили, что вопрос о повышении минимально заработной платы может быть рассмотрен правительством, только в том случае если в Украине будут выполнены все бюджетные показатели.