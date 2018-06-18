12:22 18.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Южно-Украинской АЭС подключили к сети второй энергоблок

На Южно-Украинской АЭС подключили к сети второй энергоблок после выполнения ревизии подшипника №12 и балансировки турбоагрегата.

В Южно-Украинской АЭС подключили к сети второй энергоблок

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

Отмечается, что второй энергоблок Южно-Украинской АЭС был подключен к энергосети сегодня в 6.04.

Также оборудование первого энергоблока ЮУАЭС работает в заданном режиме, а на третьем энергоблоке продолжается планово-предупредительный ремонт.

Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", запорожская АЭС, входящая в состав Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", отключила от сети второй энергоблок для проведения текущего ремонта длительностью почти в двое суток.


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