Украина вдвое увеличила запасы в газохранилищах

Всего за апрель текущего года, запасы в хранилищах возросли на 40 процентов – до 10 млрд 406,45 млн куб. м с 7 млрд 435,16 млн куб. м.

По расчетам агентства, 1-16 июня ПХГ пополнились на 841,21 млн куб. м (52,58 млн куб. м/сутки), в мае – на 1 млрд 632,04 млн куб. м (52,65 млн куб. м/сутки), 9-30 апреля – на 500,84 млн куб. м (22,77 млн куб. м/сутки).

При сохранении существующих объемов импорта и текущей внутренней добычи в июль страна войдет с запасами в хранилищах около 11,2 млрд куб. м.

Годом ранее суммарная закачка газа в хранилища превысила его отбор на 2,733 млрд куб. м, тогда как в 2016-м отбор превысил закачку на 2,002 млрд куб. м. Отбор по итогам 2017 года составил 6,415 млрд куб. м, закачка – 9,148 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по состоянию на 28 мая текущего года, обьем голубого топлива в подземных хранилищах Украины увеличился до 9,414 млрд куб. м. В то время, как за прошедшие сутки, в украинские ПХГ было закачано 58,14 млн куб. м газа.