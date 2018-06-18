12:32 18.06.2018 | Экономика | Новости
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Совет ЕС продлил запрет на инвестиции в Крым еще на год, - Рикард Йозвяк

Министры иностранных дел стран Европейского союза в понедельник, 18 июня, принял решение продлить еще на год запрет на инвестиции в оккупированный Крым.

Совет ЕС продлил запрет на инвестиции в Крым еще на год, - Рикард Йозвяк

Об этом в своем Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк. По его данным, запрет Евросоюза на инвестиции в полуостров был введен в 2014 году после незаконного референдума и аннексии Крыма Российской Федерацией.

Это означает, что Европейские и основанные в ЕС компании больше не могут покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Йозвяк сообщал, что послы Европейского союза приняли решение продлить запрет на инвестиции в оккупированный Крым еще на один год. Официальное решение в ЕС собирались утвердить 18 июня. Добавим, что Третейский суд в Гааге в мае 2018 года постановил, что Российская Федерация должна уплатить компенсацию украинским инвесторам за аннексию Крыма на сумму в 159 миллионов долларов.


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