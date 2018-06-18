НБУ сократил количество банкнот для утилизации

Таким образом в январе-мае 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года будет утилизировано 281,6 миллионов непригодных к обращению банкнот на общую сумму 20 264,2 миллионов гривен. Как сообщила пресс-служба регулятора, в частности, были изъяты из обращения изношенные и значительно изношенные банкноты в разрезе таких номиналов:

одна гривна - 30,9 миллионов штук на сумму 30,9 миллионов гривен;

две гривны - 14,4 миллионов штук на сумму 28,8 миллионов гривен;

пять гривен - 24,8 миллионов штук на сумму 124 млиллиона гривен;

10 гривен - 30,1 миллионов штук на сумму 300,9 миллионов гривен;

20 гривен - 25,5 миллионов штук на сумму 510,6 миллионов гривен;

50 гривен - 49,4 миллионов штук на сумму 2 471,3 миллионов гривен;

100 гривен - 53 миллионов штук на сумму 5 299,4 миллионов гривен;

200 гривен - 42,5 миллионов штук на сумму 8 493,5 миллионов гривен;

500 гривен - шесть миллионов штук на сумму 2 994,8 миллионов гривен.

При этом в НБУ напомнили, что каждая банкнота имеет свой жизненный цикл, в течение которого она приобретает признаки изношенности.

Изъятие из обращения поврежденных и с признаками изношенности банкнот может происходить несколькими путями: при осуществлении расчетных, валюто-обменных операций с предприятиями розничной торговли, банками и другими организациями; при сдаче изношенных и поврежденных банкнот в учреждения банков и в Национальный банк; и при обработке банкнот на автоматизированных системах обработки банкнот в учреждениях банков и в Национальном банке.

Регулятор подчеркивает, что изъятые Национальным банком с обращения изношенные и поврежденные банкноты подлежат утилизации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, НБУ отказался снижать требование к обязательной продаже поступлений валюты с 50%.