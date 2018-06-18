Конгрессу США предлагают увеличить помощь Украине

Увеличение может произойти через программы Государственного департамента и Пентагона. Об этом в понедельник, 18 июня, сообщило посольство Украины в США сообщило в Facebook. По данным ведомства, средства, которые предлагается выделить для помощи Украине в сфере безопасности, в том числе летальной оружия оборонительного характера, определены в документе в объеме 250 миллионов долларов.

При этом эта сумма на 50 миллионов долларов превышает ассигнования для соответствующих программ поддержки Украины, утвержденных в консолидированном законе о бюджетных ассигнованиях на 2018 год.

Другим проектом закона, который определяет финансирование Госдепа, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год, помощь Украине определена в сумме 441 миллионов долларов и это более чем на 20 миллионов долларов превышает соответствующие ассигнования 2018 года.

Таким образом, совокупный объем средств, которые могут быть выделены для поддержки Украины в 2019 бюджетном году, составляет 691 миллионов долларов, что на 70 миллионов долларов больше, чем предусмотрено ассигнованиями текущего года.

Для вступления в силу вышеуказанные законопроекты должны быть одобрены полным составом Палаты представителей, поддержаны Сенатом и подписаны президентом США.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в текущем году Эстония направит международным организациям 660 000 евро. Деньги предназначены для помощи Украине и пойдут на благотворительные цели.