04:00 18.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Индия повысит пошлины на 30 видов товаров из США

Власти Индии в воскресенье, 17 июня, приняли решение повысить тарифы на ввоз 30 видов товаров из Соединенных Штатов Америки.

Индия повысит пошлины на 30 видов товаров из США

Таки меры будут предприняты в ответ на ввод Вашингтоном импортных пошлин на сталь и алюминий. Как сообщает Indian Express, список товаров передан во Всемирную торговую организацию.

Таким образом, на сельхозпродукцию и металлические изделия тарифы вырастут до 50%. За счет таких мер Дели рассчитывает компенсировать 239 миллионов долларов убытков.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, американские ввозные пошлины на сталь и алюминий установлены на уровне 25% и 10% соответственно. Таким образом власти США рассчитывают поддержать собственных производителей металлов. Решение Вашингтона вызвало протест Китая, Канады и Мексики, стран ЕС.


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