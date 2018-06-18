Индия повысит пошлины на 30 видов товаров из США

Таки меры будут предприняты в ответ на ввод Вашингтоном импортных пошлин на сталь и алюминий. Как сообщает Indian Express, список товаров передан во Всемирную торговую организацию.

Таким образом, на сельхозпродукцию и металлические изделия тарифы вырастут до 50%. За счет таких мер Дели рассчитывает компенсировать 239 миллионов долларов убытков.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, американские ввозные пошлины на сталь и алюминий установлены на уровне 25% и 10% соответственно. Таким образом власти США рассчитывают поддержать собственных производителей металлов. Решение Вашингтона вызвало протест Китая, Канады и Мексики, стран ЕС.