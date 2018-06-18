Импорт товаров из РФ в Украину вырос на треть

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Отмечается, что общая сумма импорта товаров из России, по объемам внешней торговли за первый квартал, достигла 256,3 млн долларов. При этом объем экспорта в Россию составил 1187,29 млн долларов.

Отрицательное сальдо торговли с РФ составило 1,377 млрд долларов, такие показатели вдвое ниже аналогичного периода прошлого года.

В целом Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 210 стран мира и экспортировала товаров на 15,5 млрд долларов. Отрицательное сальдо составило 1422,9 млн долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина в январе-мая 2018 года уменьшила экспортные показатели свинины на внешние рынки. Согласно официальной статистике ведомства, только за 5 месяцев этого года Украина экспортировала свинины на 2,13 млн долл. против 6,3 млн долл. за пять месяцев 2017 года.