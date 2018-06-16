12:17 16.06.2018 | Политика | Новости
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Китай раскритиковал введение торгово-экономических пошлин на китайские товары

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил Пекину информацию о том, что новые торговые пошлины начнут действовать с 6 июля. Об этом передает официальный сайт Белого дома.

Китай раскритиковал введение торгово-экономических пошлин на китайские товары

Так, пограничные службы США начнут собирать пошлины с китайских товаров, куда входит  800 до 900 наименований. В свою очередь, китайские власти пообещали ввести аналогичные меры в отношении американской продукции, акцизный сбор на импорт которых также достигнет 25 процентов. 

Напомним, что глава американского государства Дональд Трамп одобрил введение пошлин на импорт китайских товаров на сумму около 50 млрд долларов. Соответствующие решение лидер США принял несмотря на ранее достигнутые соглашения с Пекином.

Теперь руководство Китая намерено разорвать все достигнутые ранее торговые соглашения с США, если в Белом доме не откажуться от жесткой протекционистской политики. А ходе диалога между китайским вице-премьером Лю Хэ и министром торговли США Уилбором Россом была поднята тема снижения уровня поддержки национальных производителей, путем наращивания цены на внешних рынках за счет повышения акцизного процентного сбора. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее правительство Китая высунуло обвинения американским властям о начале торговой войны из-за введении пошлин на китайские товары


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