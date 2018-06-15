В США снова повысили учетную ставку

Как сообщает в пятницу, 15 июня, CNN, ставка повышена на 25 базисных пунктов и теперь составляет 1,75-2% годовых. Эксперты отмечают, что решение Федерального комитета по открытым рынкам совпало с прогнозами подавляющего большинства экономистов и участников рынка.

Кроме того, в Федеральном резерве заявили, что на 2018 год запланированы еще два повышения ставки, хотя ранее говорилось о трех на протяжении года. В заявлении комитета отмечается, что это стало результатом изменения мнения всего одного члена FOMC в пользу четырех повышений: теперь восемь членов комитета считают оправданным еще два подъема ставки до конца года, а семь придерживаются мнения, что еще одного повышения будет достаточно.

Прогноз на 2019 год предусматривает три подъема ставки, и еще одно ожидается в 2020 году. Фондовые индексы США изменяются разнонаправленно после заседания ФРС. Так, Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 опускаются на 0,1-0,2%, а Nasdaq Composite растет на 0,2%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правление Национального банка Украины, действуя на основе закона "О банках и банковской деятельности", приняло решение оставить учетную ставку на планке 17% годовых. Эксперты Национального банка Украины, проанализировав ситуацию и полученные по ней данные и приняли соответствующее решение. При этом регулятор объяснил, что монетарные условия пока что ощутимо жесткие, чтобы предоставить падение инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе.