В пятницу совет НБУ может назначить Смолию заместителя

Сегодня на заседании будет рассмотрен вопрос о назначении Сергея Холода на должность заместителя председателя НБУ. 30 мая Сергей Холод подал в НАПК декларацию как кандидат на должность замглавы Нацбанка. После проверки его декларации вопрос назначения Холода рассмотрит совет НБУ.

В настоящее время Сергей Холод является заместителем председателя правления ВТБ Банка - украинской "дочки" российского ВТБ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне председатель НБУ Яков Смолий говорил, что кадровые перестановки регулятор завершит к июлю. В следующем месяце чиновники уже приступят к выполнению обязанностей.

Вместе с тем он не уточнил, кто займет вакантную позицию первого зама, сообщив, что это будет один из заместителей.