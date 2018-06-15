09:59 15.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100196775:Polishuk

В пятницу совет НБУ может назначить Смолию заместителя

Совет Национального банка Украины в пятницу, 15 июня, может назначить главе НБУ Якову Смолию заметителя.

В пятницу совет НБУ может назначить Смолию заместителя

Сегодня на заседании будет рассмотрен вопрос о назначении Сергея Холода на должность заместителя председателя НБУ. 30 мая Сергей Холод подал в НАПК декларацию как кандидат на должность замглавы Нацбанка. После проверки его декларации вопрос назначения Холода рассмотрит совет НБУ.

В настоящее время Сергей Холод является заместителем председателя правления ВТБ Банка - украинской "дочки" российского ВТБ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне председатель НБУ Яков Смолий говорил, что кадровые перестановки регулятор завершит к июлю. В следующем месяце чиновники уже приступят к выполнению обязанностей.

Вместе с тем он не уточнил, кто займет вакантную позицию первого зама, сообщив, что это будет один из заместителей.


Поделиться
Читайте также:
 
В Одесской области неизвестные избили и ограбили директора детдома США может применить жесткие меры в отношении Сирии Аваков назвал предварительную причину детонации машины в Киеве Вулкан на Гавайях осыпал местных жителей самоцветами - ФОТО
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив