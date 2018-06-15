В Японии подсчитали во сколько обойдется закрытие АЭС "Фукусима-2"

Ее четыре реактора будут демонтированы. Как сообщает в четверг, 14 июня, Associated Press, в компании заявили, что примут решение о сроках и других деталях, прежде чем официально объявит о демонтаже четырех реакторов на станции Fukushima Dai-ni или № 2, которая не возобновляла работу со времени катастрофы 2011 года.

При в TEPCO подсчитали, что снятие с эксплуатации Фукусимы №2 обойдется примерно в 280 миллиардов иен или 2,5 миллиардов долларов. В дополнение также необходимо около 22 триллионов иен для текущей очистки Фукусимы №1. Станция Fukushima Dai-ichi, или №1, была сильно повреждена 11 марта 2011 года вследствие землетрясения и цунами, - напомнили в компании