11:59 15.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Еврокомиссии ожидают газовые переговоры в июле

Трехсторонние переговоры между Европейским союзом, Украиной и Россией о транзите газа намечены на начало июля.

В Еврокомиссии ожидают газовые переговоры в июле

Об этом в пятницу, 15 июня, в своем в Twitter сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. При этом он отметил, что время - драгоценный товар, а переговоры будут сложными.

Шефчович также сказал, что хочет, чтобы переговоры объединили политических представителей и представителей компаний из России и Украины, а также дипломатов из Франции и Германии.

Я надеюсь, что мы сможем начать работу над тем, как мы будем решать эти очень сложные вопросы. Если мы разрешим этот политически очень чувствительный вопрос, это поможет нам решить другие важные вопросы для Европы, но и для России, - пояснил он, добавив, что

"Нафтогаз Украины" ищет твердые гарантии будущего транзита, поэтому ясность в отношении будущих операций с трубопроводами имеет решающее значение для обеспечения европейских инвестиций для модернизации газотранспортной системы Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 25 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о достижении договоренностей о проведении трехсторонних переговоров относительно транзита газа потребителям в ЕС, но сроков переговоров не назвал.


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