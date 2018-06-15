Украина нарастила объемы торговли агропродукцией с Германией

Об этом в четверг, 14 июня, на своей странице в соцсети Facebook написала заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева.

Согласно данным экспорт в Германию составил 88,2 млн долларов, в свою очередь импорт - 150,8 млн долларов.

При этом, основными товарами экспорта являются семена масличных культур - 22,3 млн долларов, зерновые злаки - 12,2 млн долларов, соки - 7,9 млн, мед - 9,5 млн долларов, мясо и субпродукты - 11,9 млн долларов и другие.

Кроме того, именно Германия является лидером по импорту украинского меда.

Стоит добавить, что за четыре месяца 2018 года аграрный экспорт в страны Европейского Союза вырос на 145 млн долларов в сравнении с 2017 годом - до 1,9 млрд долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит решение о либерализации экспорта и импорта военного вооружения. В Совете национальной безопасности готовится решение о либерализации внешнеэкономической деятельности. Также планируется, что это решение примут в ближайшее время, добавил секретарь СНБО.