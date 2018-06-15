В ПХГ Украины нарастили добычу газа на треть

Отмечается, что по состоянию на 15 июня, в ПХГ Украины было закачано 53,12 млн куб. м газа.

При этом в данных за 13 июня указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 19,36 млн куб. м, из Венгрии - 15,43 млн куб. м, из Польши - 0,51 млн куб. м газа.

Так, сегодня в украинские ПХГ заполнены на 33 процента.

На территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", для следующего пересмотра программы Международного валютного фонда нужно, чтобы приехала миссия. Ее приезд зависит от пересмотра тарифов на газ, а также проведенных переговоров с Министерством финансов о сбалансированности госбюджета.