04:00 15.06.2018 | Политика | Новости
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Си Цзиньпин предупредил Трампа о готовности к "торговой войне"

Китай настоятельно призывает США не принимать протекционистские меры в отношении иностранных товаров и продукции. Об этом передает Reuters.

Си Цзиньпин предупредил Трампа о готовности к

По словам министра иностранных дел Китая Ван Йи, необходимо продолжать процесс активизации усилий по расширению торговли промышленными товарами и услугами во всех областях и сферах. Глобальная экономика не позволит Вашингтону просто так остаться в "тени" своих решений, ответные ограничительные меры в торговле также коснуться и США, если ее руководство будет продолжать настаивать на введении акцизов и пошлин.

"Мы надеемся, что США также смогут сделать мудрый выбор. Конечно, мы подготовились и к тому, чтобы ответить на второй вариант", - именно на этой фразе лидера КНР акцентировал внимание Ван Йи. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", руководство Китая намерено разорвать все достигнутые ранее торговые соглашения с США, если в Белом доме не откажутся от жесткой протекционистской политики. США и Китай договорились нивелировать практику повышения тарифов на различные товары и поддерживать политику "открытого рынка", но Вашингтон продолжает настаивать на введении пошлин на иностранные товары.


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