Розенко пообещал повышение зарплаты к концу года

Розенко надеется, что данная инициатива будет поддержана к концу текущего года, и минимальная зарплата будет составлять – 4200 грн.

Чиновник подчеркнул, что Кабинет министров "никогда не будет играть в популизм".

Стоит добавить, что в первом квартале 2018 года в Украине зафиксировали экономический рост.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская пенсионная реформа вскоре даст возможност поднять пенсионные выплаты девяти миллионам пенсионеров. Эти сведения распространил Правительственный портал.