Нацбанк на пятницу немного ослабил курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на пятницу, 15 июня 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2621,9678 грн;
100 евро - 3075,5682 грн;
10 российских рублей - 4,2119 грн.
При этом регулятор установил на 15 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1100.344592;
Серебро - 14.250624;
Платина - 758.683916;
Палладий - 853.940910.
Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 14 июня, 2018 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2612,4210 грн;
100 евро - 3073,2521 грн;
10 российских рублей - 4,1391 грн.
Как сообща УРА-Информ, правление Национального банка Украины, действуя на основе закона "О банках и банковской деятельности", приняло решение оставить учетную ставку на планке 17% годовых.
Эксперты Национального банка Украины, проанализировав ситуацию и полученные по ней данные и приняли соответствующее решение.
При этом регулятор объяснил, что монетарные условия пока что ощутимо жесткие, чтобы предоставить падение инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе.