Нацбанк на пятницу немного ослабил курс гривны

100 долл - 2621,9678 грн;

100 евро - 3075,5682 грн;

10 российских рублей - 4,2119 грн.

При этом регулятор установил на 15 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1100.344592;

Серебро - 14.250624;

Платина - 758.683916;

Палладий - 853.940910.

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 14 июня, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2612,4210 грн;

100 евро - 3073,2521 грн;

10 российских рублей - 4,1391 грн.

Как сообща УРА-Информ, правление Национального банка Украины, действуя на основе закона "О банках и банковской деятельности", приняло решение оставить учетную ставку на планке 17% годовых.

Эксперты Национального банка Украины, проанализировав ситуацию и полученные по ней данные и приняли соответствующее решение.

При этом регулятор объяснил, что монетарные условия пока что ощутимо жесткие, чтобы предоставить падение инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе.