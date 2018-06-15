Эстония выделит 660 тысяч евро на помощь Украине

Деньги предназначены для помощи Украине и пойдут на благотворительные цели. Как сообщает в пятницу, 15 июня, Рostimees, сумма будет разделена между четырьмя благотворительными организациями и пойдет на помощь переселенцам и смягчение гуманитарного кризиса.

Так, 200 тысяч евро Министерство иностранных дел выделит Международному комитету Красного креста ICRC на смягчение гуманитарного кризиса в Украине.

Еще 200 тысяч пойдет ведомству верховного уполномоченного Организации объединенных наций по делам беженцев UNHCR на смягчение положения внутренних переселенцев в Украине и еще такую ​​же сумму выделят детскому фонду ООН UNICEF на смягчение положения внутренних переселенцев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Эстонии Керсти Кальюлайд побывала в Украине, а также посетила пункт пропуска Майорское на Донбассе.