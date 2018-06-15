Азербайджан намерен выбиться в лидеры винных экспортеров

Сообщается, что стратегия развития отрасли предусматривает увеличения производства свыше 1 миллиона декалитров винодельческой продукции. Часть продукции будет направляться и на украинские рынки, но основными потребителями азербайджанского вина остаются Россия (338 тыс. декалитров) и Китай (27 тыс. декалитров).

Большая часть продукции, однако, прекрасно находит спрос у граждан Азербайджана. В связи с этим экспортные перспективы для предпринимателей этой области на европейские рынки могут оказаться гораздо более рискованными, нежели в направлении Ближней Азии.

Стоит отметить, что виноделие является одной из прибыльных и исторических сфер агропромышленности страны, которая ежегодно приносит в государственный бюджет от 10 до 15 процентов от общей суммы дохода.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в рамках рабочего визита в Турцию глава украинского государства Петр Порошенко провел переговоры с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Во время встречи был отмечен существенный рост объемов торговли между двумя странами по итогам прошлого года. Вместе с тем особое внимание уделялось дальнейшему углублению взаимодействия в энергетической сфере.