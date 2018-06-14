21:32 14.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине вырос дефицит внешней торговли

Дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-апрель 2018 года составил 1,423 миллиарда долларов.

В Украине вырос дефицит внешней торговли

Это в 1,5 раза выше дефицита за аналогичный период прошлого года, когда дефицит составлял 968,6 миллиона долларов. Как сообщает четверг, 14 июня, Госстат, экспорт товаров из Украины за указанный период, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, вырос на 12,8% - до 15,457 миллиарда долларов, импорт - на 15,1%, до 16,880 миллиарда долларов.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,92 (за январь-апрель 2017 года - 0,93), а внешнеторговые операции проводились с партнерами из 210 стран мира.

Также отмечается, что экспорт товаров в страны Европейского Союза вырос на 26,6% - до 6,629 миллиарда долларов, импорт товаров из стран ЕС - на 12,8%, до 6,927 миллиарда долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, дефицит внешней торговли Украины товарами в феврале 2018 года составил 457 миллионов долларов, тогда как в предыдущем месяце - 284,1 миллионов долларов.


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