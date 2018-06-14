В Украине в ближайшее время может подорожать алкоголь

По мнению ведомства цены на водку и ликеро-водочные изделия нужно поднять на 12,4-19,6%, виски, ром и джин на 12%, коньяк на 6,6-9,5%, а вина на 4,5-13,5%. Как сказано в проекте постановления министерства, опубликованном на сайте ведомства в четверг утром, 14 июня, базой расчетов послужили данные по стоимости производства за второе полугодие 2017 года.

Прим этом в Минэкономики напомнили, что в этом году ставки акцизного налога на коньяк повышены на 20% и на сегодня составляет 126,96 гривен за литр 100% спирта.

Произошел рост составляющих цены на алкоголь из-за подорожания компонентов производства, в частности цен на спирт, тару, комплектующие. Поэтому на сегодняшний день размер минимальных цен не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке, - уверены в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с первого января 2018 года акцизы на коньяк в Украине выросли на 20 процентов. Таким образом, цена на ликеро-коньячные изделия в феврале месяце подняоась на треть.