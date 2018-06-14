В Швеции увеличили импорт украинских фруктов - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно недавно полученным сведениям, больше всего выросли поставки яблок, груш и айвы, масла подсолнечного, мебели и их частей, металлоконструкции.

Также в МЭРТ отметили, что за четыре месяца текущего года украинский аграрный экспорт в страны ЕС вырос на 145 млн долларов или на 8,3%. При этом, как внешнеторговый оборот аграрными и пищевыми товарами между Украиной и странами Европейского Союза за этот период увеличился почти на 14%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит решение о либерализации экспорта и импорта военного вооружения.