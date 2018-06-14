18:51 14.06.2018 | Экономика | Новости
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В Швеции увеличили импорт украинских фруктов - ФОТО

В Министерстве экономического развития и торговли рассказали, что за несколько месяцев среди экспортируемых в Швецию товаров больше всего выросли поставки яблок, груш и айвы. Таким образом, экспорт товаров в эту страну составил около 113,6 млн долларов.

В Швеции увеличили импорт украинских фруктов - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно недавно полученным сведениям, больше всего выросли поставки яблок, груш и айвы, масла подсолнечного, мебели и их частей, металлоконструкции.

Также в МЭРТ отметили, что за четыре месяца текущего года украинский аграрный экспорт в страны ЕС вырос на 145 млн долларов или на 8,3%. При этом, как внешнеторговый оборот аграрными и пищевыми товарами между Украиной и странами Европейского Союза за этот период увеличился почти на 14%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит решение о либерализации экспорта и импорта военного вооружения.


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