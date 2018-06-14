07:57 14.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В мае денежная база сократилась до 407 миллиардов гривен

В мае нынешнего года денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, сократилась на 1,2% с 412,2 миллиардов гривен.

В мае денежная база сократилась до 407 миллиардов гривен

По со состоянию на 1 июня она достигла 407,2 миллиардов гривен. Такие данные в среду, 13 июня, опубликовал Национальный банк Украины.

Таким образом, по данным регулятора, с начала года денежная база выросла на 2% с 399,1 миллиардов гривен.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в мае вырос на 0,9% с 330,2 миллиардов гривен на 1 мая до 333,2 миллиардов гривен на 1 июня.

Напомним, в марте денежная база сократилась до 393,2 миллиардов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, по данным регулятора в мае 2018 года потребительская инфляция существенно замедлилась - до 11,7% в годовом измерении. По мнению НБУ, это произошло в основном благодаря стремительному замедлению роста цен на продукты питания.


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