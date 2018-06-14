Украина продолжает наращивать импорт свинины

Согласно официальной статистике ведомства, только за 5 месяцев этого года Украина экспортировала свинины на 2,13 млн долл. против 6,3 млн долл. за пять месяцев 2017 года. В общем показателе это примерно в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Тогда этот показатель составил до 921 тыс тонн.

За указанный срок в страну завезли свинины на 9,4 млн долл. против 1,4 млн долл. в январе-мае 2017 года. В частности, наибольшими экспортерами в свинину остаются: Нидерланды - в Украину было поставлено свинины на 2,2 млн долларов., Германия — на 1,7 млн долларов., Дания - на 1,6 млн долл., из других стран - на 3,7 млн долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинское государство оказалось на первом месте в рейтинге стран с самым доступным в цене мясом птицы. Согласно недавно полученным сведениям, стоимость 1 кг куриной грудки в среднем в Украине составляет 2,6 долларов (68 грн), 1 кг куриных ножек - 1,9 долларов (49 гривен).